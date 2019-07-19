"Efsane tank"ın şoförü yaşadıklarını unutamıyor

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın Van'da hayatını sürdüren şoförü Abdulkadir Kurt, silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi unutamıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın Van'da hayatını sürdüren şoförü Abdulkadir Kurt, silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi unutamıyor.

20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na, vatani görevini yaptığı Ankara 28. Tümen Tank Taburu 2. Bölük'te tank şoförü olarak katılan Abdulkadir Kurt (66), aradan 45 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor.

Erciş ilçesinde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Kurt, o güne dair hatıralarını AA muhabirine anlattı.

Harekatın efsaneleri arasında yer alan tank ile gidilemez denilen yerlerden ilerlediklerini belirten Kurt, vatan, millet ve bayrak için Kıbrıs'a çıkarma yaptıklarını aktardı.

Beşparmak dağlarında uçurumlardan ilerleyerek hedefe doğru gittiklerini ifade eden Kurt, şunları ifade etti:

"Beşparmak Dağı'na komandolara destek vermeye gittik. Büyük bir mücadele vardı. İlerlerken tankımız mayına çarparak yaklaşık bir buçuk metre havalandı, hasar gördü. Dağa çıkarken sürekli bize ateş açılıyordu. Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu, biz de onlara karşılık veriyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük bir zayiat yaşattık. Arkadaşlarımızla, 'Ya öleceğiz ya da onlara fırsat vermeyeceğiz.' dedik. Tankın içinde altı saat çarpıştık. Etrafımızda bağırıyorlardı ama korkmadık mücadele ettik. Sabaha doğru çekilmek zorunda kaldılar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

O günü hiçbir zaman unutamadığını aktaran Kurt, ülkenin birliği ve beraberliği için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yeni evliyken eşini askere uğurlayan Müyesser Kurt da "Askere gittiğinde çok üzülmüştüm. Sonra harekata katıldığını öğrendik. Birkaç ay hiç haber alamadık. Şehit oldu diye düşünürken yaşadığı haberi geldi. Bir süre sonra askerler Erciş'e geldi. Eşime kavuştuğumda çok sevindim." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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