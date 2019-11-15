Son Dakika Haberleri: Efsane Uludağ Gazozu'ndan lezzet alternatifi; Zencefilli Gazoz
Son Dakika Ekonomi Efsane Uludağ Gazozu'ndan lezzet alternatifi; Zencefilli Gazoz - Son Dakika Ekonomi

Efsane Uludağ Gazozu'ndan lezzet alternatifi; Zencefilli Gazoz

6 saat önce

"Uludağ" ana markası altında 7 farklı kategori, 54 ürün çeşidi ve 168 farklı ambalaj ile Türkiye'ye ve dünyaya farklı lezzetler sunan, içecek sektörüne getirdiği yeni tatlarla çok sayıda ilke imza atan Uludağ İçecek, gelişimci ve yenilikçi anlayışla, pazarda fark yaşatan ürünlerle...

Efsane Uludağ Gazozu'ndan lezzet alternatifi; Zencefilli Gazoz, System.String[]

"Uludağ" ana markası altında 7 farklı kategori, 54 ürün çeşidi ve 168 farklı ambalaj ile Türkiye'ye ve dünyaya farklı lezzetler sunan, içecek sektörüne getirdiği yeni tatlarla çok sayıda ilke imza atan Uludağ İçecek, gelişimci ve yenilikçi anlayışla, pazarda fark yaşatan ürünlerle çeşitlenmeye devam ediyor.


Serinletici ve lezzetli tadıyla efsane olan, Uludağ İçecek onursal başkanı Nuri Erbak'ın orijinal formülünü bulduğu ve aile arasında 4 nesilden bu yana sır gibi saklanan Uludağ Gazozu, şimdi de zencefilli tadıyla damaklarda şölen yaşatacak.


Çok sevilen Ginger Ale lezzetinin Efsane Uludağ Gazozu ile birleşmesinden doğan yeni zencefilli gazoz tüketiciye farklı bir deneyim yaşatacak. Sindirim sistemine, mideye, kalbe, solunum yollarına faydaları ile gündemde yerini alan, kış aylarına girerken bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle öne çıkan zencefil, güçlü aroması, "koruyucusuz" lezzetiyle Efsane Uludağ Gazozu'na yepyeni bir tat katacak.


Efsanevi lezzetinin yanında şık etiket ve shrink tasarımıyla da rakiplerinden ayrışacak ürün; marketlerde, restoran ve kafelerde satışa sunulacak. 250 ml'lik şişe ve 6'lı shrink pakette pazara sunulan Zencefilli Uludağ Gazoz, Uludağ İçecek Türk AŞ.'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda benzersiz lezzetine ulaştı. - BURSA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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