Son Dakika Haberleri: Efsane Vali'nin Anısına Köşe Yapıldı

Efsane Vali'nin Anısına Köşe Yapıldı

14 dakika önce

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ilkokul ve ortaokul eğitimini Milas'ta alması nedeniyle mezun olduğu Milas Merkez Ortaokulu'nda anısına köşe yapıldı.

Efsane Vali'nin Anısına Köşe Yapıldı, System.String[]
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ilkokul ve ortaokul eğitimini Milas'ta alması nedeniyle mezun olduğu Milas Merkez Ortaokulu'nda anısına köşe yapıldı.

Efsane Vali merhum Recep Yazıcıoğlu, Milas'ta anıldı.Halkın gönlünde taht kuran, "yapılamaz" denilen işleri başaran, "efsane vali" ve büyük devlet adamı merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilkokul ve ortaokul eğitimini Milas'ta alması nedeniyle mezun olduğu Milas Merkez Ortaokulu'nda anısına köşe yapıldı. Türkiye'nin en genç valisi unvanını alan merhum Vali Recep Yazıoğlu'nun anısına yapılan köşenin açılışına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Efsane Vali Yazıoğlu'nun anısına yapılan köşe, törenle açıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Merkez, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 17:55:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efsane Vali'nin Anısına Köşe Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]