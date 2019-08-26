Son Dakika Haberleri: Efsane yarışlar nefes kesti
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Efsane yarışlar nefes kesti

1 saat önce

Tırmanma yarışlarının 5. etabı Kumla Şahintepe'de heyecan fırtınasına sahne oldu.

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Tırmanma yarışlarının 5. etabı Kumla Şahintepe'de heyecan fırtınasına sahne oldu.


Uzun yıllar boyunca Şahintepe Parkuru'nda düzenlenen, yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen tırmanma yarışlarının 5. etabı tamamlandı. Bursa Otomobil Sponsorları Kulübü (BOSSEK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen yarışlar Gemlik Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşti.


14 bin kişi takip etti


Programa Cumartesi günü antrenmanlar ile start verildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da tulum giyerek Hakkı Ağaoğlu'nun kullandığı Peugeot 207 S2000 araca bindi. Yarışlar ise Pazar günü 11.30'da başladı. Üç turda gerçekleşen yarışlarda toplam mesafe 20 kilometreyi aştı. Asfalt ve çevre düzenlemeleri ile yarışa uygun hale getirilen 7 kilometreyi aşkın parkurun uygun bölgelerine izleyiciler için bölümler ayrıldı. Yarışları 14 bini aşkın kişinin takip ettiği belirtildi.


Kumla coşkuya sahne oldu


Otuz aracın heyecan fırtınası yaşattığı yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Kumla İskele Meydanı'nda gerçekleşen törende verildi. Törene Gemlik Kaymakamı'nı vekaleten Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Kumla Muhtarı Kazım Ata, meclis üyeleri, BOSSEK ve TOSFED yöneticileri katıldı. - BURSA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Şahintepe, Gemlik, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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