Son Dakika Haberleri: Efsaneler Aynı Karede

Efsaneler Aynı Karede

1 saat önce

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ve gelmiş geçmiş en sansasyonel futbolcularından Eric Cantona, Parc de Prince'teydi.

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Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ve gelmiş geçmiş en sansasyonel futbolcularından Eric Cantona, Parc de Prince'teydi.

Maçın ardından ikili soyunma odasına indi ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i tebrik etti. Bu poz kulübün sosyal medya hesabından Manchester Unted efsaneler bir arada mesajıyla paylaşıldı.

Sir Alex Ferguson 27 yıl boyunca İngiliz devini çalıştırırken, iki eski futbolcu da birlikte forma giymişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:15 

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