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"Efsaneler" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Efsaneler" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

17.09.2021 10:08

Belgeselci, yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu, AXA Sigorta'nın katkılarıyla hayata geçirdiği "Efsaneler" belgeselinde, Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Belgeselci, yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu, AXA Sigorta'nın katkılarıyla hayata geçirdiği "Efsaneler" belgeselinde, Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Filmin Feriye'de gerçekleşen gala gösterimine, belgesele konu olan oyuncu Cüneyt Arkın ve Nevra Serezli, yazar Ayşe Kulin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Süleyman Saim Tekcan ve Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Tekelioğlu, bir ülkenin değerleri üzerinde ayakta kalacağını aktararak, "O, insani değerler çok önemli. Bu değerleri, efsanelerimizi onurlandırarak gençlerimize hatırlatmak istedim. Bu değerleri ancak onlar yaşam tecrübelerinden süzülen deneyimleri ve anılarıyla anlatırsa gençlere dokunur." dedi.

Tekelioğlu, gençlerin özellikle anneanne ya da dede gibi aile büyüklerinin söylediği sözleri dinlediğine vurgu yaparak, "İstedim ki, sadece kendi kuşaklarını değil, bizleri ve bizim çocuklarımızı da etkilemiş olan, kendi alanlarında dönüşüm, değişim yaratmış efsanelerimiz bu değerleri çocuklara anlatsın. Bence de çok anlamlı. İtirafları, kalbimi delip geçti. Çok anlamlı bir hayat bilgeliği belgeseli doğdu." ifadelerini kullandı.

"Proje tamamen Tuluhan Hanım'ın projesi"

AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, belgesel fikrinin bir yıl önce, salgın sırasında ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye'de imzası olan, Türkiye'ye çok büyük değer katmış efsanelerimizi konuşurken, Türk toplumunun gençlerine örnek olarak, bu insanları nasıl geleceğe taşıyabiliriz dediğimizde, böyle bir belgesel ortaya çıktı. Proje tamamen Tuluhan Hanım'ın projesi. Biz AXA olarak elimizden gelen bütün desteği gösterdik. Çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü sanat, spor, iş insanları, bütün Türk toplumunun istifade edebileceği bir belgesel ortaya çıktı. İlham veriyor. Pes etmeyen ve bu toprakların yetiştirdiği sanatçıların, spor, tıp ve iş insanlarının, gerçekten neler yapabildiğini gösteriyor." dedi.

Axa Sigorta'nın, insanlık için önemli olan ve korunması gereken tüm hususlara dikkat ettiğinin altını çizen Ölken, sanat, gençlik, küresel ısınma, iklim değişikliği, sağlık alanında ellerinden gelen katkıyı, bu topluma vermeye çalıştıklarını, belgeselin de bu anlamda büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ölken, Efsaneler belgeselinde yer alan ünlü isimlere de değinerek şöyle konuştu:

"Ömer Özkan'la ilk rahim naklinin ne demek olduğunu anladık. Süleyman Saim Pekcan'la sanat hayatı nasıl başarılı oluyor onu gördük. Nevra Serezli'yi, Cüneyt Arkın'ı tadacağız. Şenol Güneş'in hikayesini dinleyeceğiz. Yılmaz Büyükerşen'in, siyasetin dışındaki yönünü, bu topluma vereceği mesajları dinleyeceğiz. Güher-Sühel Pekinel ile bu toprakların yetiştirdiği uluslararası seviyeye sahip sanatçıların hikayesini görüyoruz. Hem çok keyifli hem düşündürücü, benim için en önemlisi Türk toplumuna, gençlere, gelecek için büyük umut veren, harika bir belgesel ortaya çıkmış görünüyor."

Belgeselin sosyal medyada izleyicinin beğenisine sunulacağını aktaran Ölken, ayrıca çeşitli sanal platformlarda da yayınlanacağını dile getirdi.

"Gençlerde tarih bilinci yok"

Gösterime katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gençlerin gözlerinden öperim. (Gençler) Bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Geçlerimizin çok şeyi eksik." diye konuştu.

Gençleri eğitim anlamında belli bir düzeye getirmenin önemine değinen Arkın, gençlerin refaha kavuşması, sorunlarının çözülmesi, üniversitede okuyanların barınma sorunlarının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arkın, yorulduğu için dizi çekimlerine ara verdiğini ifade ederek, "(Diziler konusunda) İyi şeyler yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık durumuyla ilgili, "İdare ediyorum." yorumunda bulunan sanatçı, Türk oyuncular içinde özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nu beğendiğinin altını çizdi.

Cüneyt Arkın, sahnede yaptığı konuşmada ise Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir Atatürk Lisesi'nde sınıf arkadaşı olduğunu belirterek, "Yılmaz Büyükerşen, matematikte o kadar iyiydi ki. Hiç yanından ayrılmazdım. Onun sayesinde geçtim. Harikasın." ifadelerini kullandı.

Türk halkına sevgisini de dile getiren Arkın, "Türk halkı, eşsiz, başka türlü bir insan. Türk halkı, dayanıklı, inatçı, yaşam azmiyle dolu." değerlendirmesini yaptı.

Büyükerşen de "Asıl sen harikasın Fahrettinciğim. Fahrettin'dir asıl adı biliyorsunuz ama Cüneyt Arkın, abide bir isim oldu. Türk sinemasının yaşayan heykeli, yaşayan tarihidir kendisi. Nevra Hanım da öyle tabii hiç kuşkusuz." dedi.

Nevra Serezli ise filmin isminin çok iddialı olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Açıkçası ben utanıyorum. O kadar efsane olduğumu zannetmiyorum kendi adıma. Çok büyük emek verdik tiyatroya. 50-55 yıldır bu işin içindeyim. Beni de bu programa ve bu grubun içine dahil ettikleri için tabii ki gurur ve onur duydum. Tabii ki tecrübelerimiz, hayat hikayemiz, gençlere örnek olacak davranışlarımız vardır diye düşünüyorum ki inşallah vardır. Ben evlatlarıma, torunlarıma örnek vatandaş, örnek anne ve örnek bir tiyatrocu, sanatçı olmayı yeğledim bugüne kadar. Böyle bir programda birilerine biraz ışık tutabiliyorsak, çok mutlu olurum. Sadece oyunculuk değil de davranış ve duruşumla da örnek sanatçı olmak istedim hayatım boyunca. Yıllar geçtikçe bunun karşılığını aldığımı görmek beni çok mutlu ediyor."

Belgesel, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Efsaneler gala gösteriminde izleyiciyle buluştu
Efsaneler gala gösteriminde izleyiciyle buluştu
Efsaneler gala gösteriminde izleyiciyle buluştu
Efsaneler gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

Cüneyt Arkın, Türkiye, Sigorta, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Efsaneler' gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Efsaneler" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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