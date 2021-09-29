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EFSANELER İLK HALK GÖSTERİMİNİ MURATPAŞA'DA YAPTI - Son Dakika

EFSANELER İLK HALK GÖSTERİMİNİ MURATPAŞA'DA YAPTI

29.09.2021 13:21
EFSANELER İLK HALK GÖSTERİMİNİ MURATPAŞA'DA YAPTI, System.String[]

GAZETECİ ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun Türkiye'nin dokuz efsane ismini bir araya getirdiği son çalışması 'Efsaneler'in, ilk halk gösterimi ve Antalya galası Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

GAZETECİ ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun Türkiye'nin dokuz efsane ismini bir araya getirdiği son çalışması 'Efsaneler'in, ilk halk gösterimi ve Antalya galası Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İlginin son derece yoğun olduğu gecede, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çok efsanelere ihtiyacımız var. Kişi başına 8 bin dolar milli gelir, dünya 81'inciliği Türkiye'nin asla hakkı değil. Çok çok iyilerini yapmaya ihtiyacımız var diye konuştu.

Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher ve Süher Pekinel kardeşler, tiyatrocu Nevra Serezli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, teknik direktör ve eski milli futbolcu Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Tuluhan Tekelioğlu'nun her biri Türkiye'nin toplumsal hafızasında ayrı bir yere sahip dokuz efsane ismini bir araya getirdiği 'Efsaneler' belgeseli, İstanbul galasının ardından ilk halk gösterimini düzenlenen gala gecesiyle Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

YOĞUN İLGİ

Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katılırken gecede, belgeselin kahramanlarından Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yer aldı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda davetlinin de katıldığı gecede AÜ emekli öğretim üyesi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da kızı Tuluhan Tekelioğlu'nu yalnız bırakmadı.

ÇOK İŞİMİZ VAR

Gösterimin ardından, Başkan Uysal, konuşmasında, efsaneleri olmayan, efsaneleri azalmış ve efsanelerine yenilerin ekleyemeyen toplumların sıkıntılar yaşayabileceğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu

Dünyayla kendi yaşamlarını aşacak bir ilişki, şartları zorlayacak, gerçekçi olup olanaksızı isteyenlerin hikayeleri aslında toplumları ileri götüren, geleceğe taşıyan. Çok efsanelere ihtiyacımız var. Kişi başına 8 bin dolar milli gelir, dünya 81'inciliği Türkiye'nin asla hakkı değil. Dünyada bulunduğumuz yer asla bizim hakkımız değil. Çok çok iyilerini yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için de çok sayıda Ömer Özkan'a ihtiyacımız var. Çok işimiz var.

Tuluhan Tekelioğlu'na Türkiye'nin efsanelerini buluşturan belgeseli için teşekkür eden Başkan Uysal, Efsaneler'in ilk halk gösterimini ve Antalya galasını Türk sinemasının başka bir efsanesi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezinde yapmanın da ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi.

MURATPAŞA'NIN YENİ KOMŞUSU

Başkan Uysal, konuşmasının ardından gecenin anısına Tekelioğlu'na teşekkür çiçeğiyle birlikte üzerinde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin en görkemli yapılarından tarihi Üç Kapılar'ın bulunduğu plaket takdim etti. Gazeteci ve belgeselci Tekelioğlu'nun Antalya'ya yerleşmek gibi bir düşüncesi olduğunu belirten Başkan Uysal, Ben kendisine şehrin sembollerinden Üç Kapılar'ı hediye ediyorum. Buradan şehre girebilirsiniz. Sizin de şehriniz şeklindeki sözlerle salonda alkışlarla karşılandı.

Tekelioğlu, bu dönemde Antalya'ya yerleşmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını belirterek, İnşallah, gerçekleşecek. Zannediyorum buralı oldum. Tekelioğlu soyadımız. Babam da buralı dedi.

Z KUŞAĞI VURGUSU

Pandemi döneminde hazırlanan bu belgeselin ilk halk gösterimini Antalya'da yapmış olmanın ayrı sevinç olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Tekelioğlu, Bize kucak açtığınız için sevgili Muratpaşalılara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim dedi. Belgeselin çekimlerine geçen yıl aralık ayında Antalya'dan başladıklarını dile getiren Tekelioğlu, şunları söyledi

Neden efsaneler Çünkü o efsaneleri şöyle görmeliyiz. Onlar Cumhuriyet'in ilk kuşağı. Cumhuriyetin ilk yıllarında doğdular ve bizden daha fazla acık çektiler, zor koşullarda yetiştiler. Ama hayatlarını hep güzelleştirdiler. Seçtikleri yolda hep zorluklar yaşadılar. Ama bu zorlukları biz görmedik. Zaten Tolstoy'un bir cümlesiyle açılıyor film, 'Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın.' Onlar bize çok güzel şeyler yaşattılar ama yaşadıklarını bilmiyorduk. Onlarını gözünden kalbinden yaşadıkları zorlukları almak istedim. Çünkü gençler, ne yazık ki bizi dinlemiyor. Onlar, anneannelerini, babaannelerini, dedelerini dinliyorlar. Efsaneler anlatırsa onları dinlerler mi Çünkü efsaneler bize unuttuğumuz değerleri hatırlatıyor. Çok çalışmak gibi, sabretmek gibi, vazgeçmemek gibi, tevazu sahibi olmak gibi, hoş görülü olmak gibi, empati kurmak gibi. Bunları onlar Z kuşağına hatırlatsın istedim. Umarım ki, efsanelerimizin bize hatırlattığı insani değerlerimizi Z kuşağı örnek alır.

Gecede Prof. Dr. Ömer Özkan ise belgesel için Şu ana kadar en gurur duyduğum onore edildiğim yapıtlardan birisi oldu. Çok teşekkür ediyorum dedi.

Tuluhan Tekelioğlu, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EFSANELER İLK HALK GÖSTERİMİNİ MURATPAŞA'DA YAPTI - Son Dakika


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