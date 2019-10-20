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Efsaneler Kupası Galatasaray'ın

1 saat önce

Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Efsaneler Kupası'nı, finalde 1860 München'i mağlup eden Galatasaray takımı kazandı.

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Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Efsaneler Kupası'nı, finalde 1860 München'i mağlup eden Galatasaray takımı kazandı.


Türk- Alman Dostluk günü adına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Büyükelçiliği işbirliği içerisinde bu yıl 5'ncisi düzenlenen Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası heyecanla gerçekleşti. Türk- Alman dostluğunun en güzel örneklerinin sergilendiği Efsaneler Kupası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya Werder Bremen, Hannover 96,Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk Takımı, 1860 München, Galatasaray, Trabzonspor ve Kadın Milli Futbol Takımlarının 40 yaş üstü efsane oyuncuları katıldı. Fabian Erst, Burdenski, Deniz Barış, Yattara, Serdar Bali, Tanju Çolak, Ogün Temizkanoğlu ve Hasan Kabze gibi birbirinden efsane futbolcu mücadele etti.


Bol gollü final


Belek Limak Otel stadında oynanan grup maçlarının ardından gerçekleşen yarı final maçlarında Galatasaray Trabzonspor'u 1860 München'de Hannover 96'yı mağlup ederek finale yükseldi. Final mücadelesinde ise 1860 München'i 4 - 0 yenen Galatasaray, turnuvanın şampiyonu oldu. Sarı kırmızlı futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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