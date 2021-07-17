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Efsaneler yarışıyor - Son Dakika

Efsaneler yarışıyor

17.07.2021 17:27
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Basketbol, futbol, koşu, tenis gibi farklı spor alanlarına sponsorluklarıyla omuz veren Uludağ İçecek, Bursa Şahintepe'de gerçekleşecek ralli yarışında Murat 124 aracına Efsane Uludağ Gazoz markasıyla sponsor oldu.

Basketbol, futbol, koşu, tenis gibi farklı spor alanlarına sponsorluklarıyla omuz veren Uludağ İçecek, Bursa Şahintepe'de gerçekleşecek ralli yarışında Murat 124 aracına Efsane Uludağ Gazoz markasıyla sponsor oldu.

Sağlık konusunda da hassas davranarak içecek sektöründe sunduğu "koruyucusuz" ürünleriyle dikkatleri çeken Uludağ İçecek, spora verdiği desteklere devam ediyor.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. Ayağı 17-18 Temmuz tarihlerinde Bursa Şahintepe parkurunda düzenlenecek.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 17 Temmuz Cumartesi günü teknik kontrolün ardından saat 18.00'de Gemlik İskele Meydanında düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak.

18 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayacak olan yarış, 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak. Kategori 1'de 6, Kategori 2'de 6, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te de 8 olmak üzere toplam 34 sürücünün mücadele edeceği yarış ulusal ve mahalli klasmanlarda değerlendirilecek. Organizasyon, saat 19.30'da Kumla İskelesi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Bundan önceki yarışlarda da olduğu gibi pandemiye rağmen yoğun ilgi ve katılım olması bekleniyor. Gemlik Şahintepe'de Efsane Uludağ Gazoz markası sponsorluğunda yarışacak Murat 124 aracının seyircilerden büyük ilgi göreceği kesin.

Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Sporun farklı alanlarında markalarımızla var olmayı önemsiyoruz. Desteklediğimiz her alanda, hızlı tüketim sektöründeki markalarımızı hedef kitleye hatırlatıyorken, sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz." dedi. - BURSA

Efsaneler yarışıyor

basketbol, Futbol, Uludağ, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efsaneler yarışıyor - Son Dakika Spor


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