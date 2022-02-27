Efsanelere konu olan mağara görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Efsanelere konu olan mağara görenlerin ilgisini çekiyor

Sivas'ta pek çok halk hikayesine konu olan Köroğlu'nun annesi ile birlikte yaşadığı iddia edilen mağara görenlerin ilgisini çekiyor

SİVAS - Sivas kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı yakınlarında bulunan Köroğlu mağaraları görenlerin dikkatini çekiyor.

Efsanelere göre; Bolu beyinden öcünü alan Köroğlu ve annesi Mihr-i Vefa'nın Sivas'a gelerek mağaraya yerleştiği iddia ediliyor. Köroğlu'nun bu mağarada çevre köylerden vatandaşların getirdiği koyun, kuzu gibi çeşitli hediyelerle yaşamını devam ettirdiği söyleniyor. Güzergah üzerinden geçen vatandaşlarında ilgisini çeken mağara turizme kazandırılmayı bekliyor.

Halk hikayelerine konu oldu

Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, Köroğlu'nun pek çok halk hikayesine konu olduğunu belirterek "Efsanelere konu olan Köroğlu mağaralarının önündeyiz. Köroğlu mağaraları Sivas şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Paşa fabrikası bölgesinde bulunmaktadır. Köroğlu Türkistan'dan Balkanlara Anadolu'dan Sibirya'ya kadar Türk halklarının yaşamış olduğu bölgelerde pek çok halk hikayesine ve efsaneye konu olmuş tarihi bir kişiliktir. Burada da efsaneye göre Köroğlu Bolu beyinden intikamını aldıktan sonra annesi Mihr-i Vefa ile birlikte Sivas'a gelerek gözlerden ırak olan mağaralara yerleşmiş. Ömrünün kalan kısmını burada geçirmiştir. Köroğlu'nun buraya gelip yerleştiğini duyan çevre köylerdeki vatandaşlar Köroğlu'na her yıl çeşitli hediyeler getirmişler ve Köroğlu yaşamını böyle devam ettirmiş" dedi.

Şehrin tarihi ve kültürü açısından önemli

Budaktaş, mağaranın tanıtımın yapılmasının şehrin kültür ve tarihi açısında önemli olduğunu söyleyerek, "Bölge aslında Sivas halkı tarafından bilinen bir bölge. Bulunduğumuz alan aslında Sivas halkının sürekli piknik ve eğlenceye gelmiş olduğu Paşabahçe bölgesi. Ancak Köroğlu mağaraları Sivas kamuoyu tarafından çok fazla bilinmemekle birlikte ciddi bir tanıtım eksikliği bulunmakta. İlgililerin ve yetkililerin gerekli çalışmayı yaptıktan sonra buranın hem halk kültürü anlamında daha çok tanıtımının yapılması şehir kültür ve şehir tarihi açısından büyük önem arz edecektir" şeklinde konuştu.