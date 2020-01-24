Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi - Son Dakika Spor

Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi

21 dakika önce

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Efsanevi güreşçi Kazım Ayvaz toprağa verildi, System.String[]

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, bugün İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, 83 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi güreşçinin cenazesine katıldı.

Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da taziyelerini ileten Çebi, "Türk sporuna ve Türk güreşine yıllarca önemli hizmetlerde bulunmuş, merhum Kazım Ayvaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

1958'de Macaristan, 1962 yılında da ABD'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Kazım Ayvaz, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı.


- Ankara
İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:55 Kaynak: DHA
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