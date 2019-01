- Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu anıldı

- Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu anıldıYaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu:"Babamın ne kadar milliyetçi olduğunu çoğumuz biliyoruz"SAMSUN - Merhum Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, "Babamın en büyük idolü ülkemize güreş aracılığıyla hizmet etmekti. Onun ne kadar milliyetçi olduğunu çoğumuz biliyoruz" dedi.Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında memleketi Samsun 'un Kavak ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Samsun Valiliği tarafından Kavak ilçesi Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yaşar Doğu'yu anmanın Anadolu coğrafyasındaki her insan için onur kaynağı olduğunu söyledi. Doğu'nun Samsun ve Kavak için inanılmaz bir zenginlik olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Çünkü, Yaşar Doğu dünyada belki kırılması zor olacak bir ismi yazdırdı. Her güreşçinin hayalidir Yaşar Doğu olmak. Her gencin gelmek istediği noktadır Yaşar Doğu. Çünkü Yaşar Doğu öyle bir iz bıraktı ki, dünyada o iz zor yakalanabilecek noktada" dedi."Gençlere Yaşar Doğu'nun anlayışını anlatmamız lazım"Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise Anadolu'nun neresine giderse gitsin babasının itibarını halkın gözünde gördüğünü ve bu gururu kendisine yaşattıklarını ifade etti. Önemli olanın gençlere, Yaşar Doğu'nun kendi talebelerine o değerleri aksettirmek olduğunu aktaran Doğu, "Bu değerleri öğretmenin en güzel yolu oluşturulan bir kültür evi. Önemli olan bu kültür evindeki mesajlarla bu olayı kurumsal bir şekilde geleceklere aksettirmek. Biz bunu başardık Samsun'da ki köy konağında Emirli köyünde babamın annesinin evinde. Zaten gençliğinin çoğu Emirli köyünde geçmiş. Pehlivanın Emirli de mi olduğu önemli değil. Amasya 'nın yetiştirdiği değerler listesinde Yaşar Doğu'nun ismi geçiyor. Ben şikayetçi değilim ve gurur duyuyorum. Amasya da sahiplendi. Ama biliyoruz ki Yaşar Doğu bir değer. Onun değerlerini gençlere aksettirmek için bu kültür evi bir fırsat. Duyuyorum ki Milli Eğitim öğrenci grupları getiriyormuş. İnşallah bunun sayısı artar. Bizim onlara bu kültürü aksettirmemiz ve bu anlayışı anlatmamız lazım. Dilerim ki bunun benzerleri de diğer şampiyonların memleketlerinde başlasın. İnşallah o da gelecektir" diye konuştu."Babamı geçemedim"En küçük evladı olarak babasını geçemediğini aktaran Doğu, "Ben de bir profesör olarak spor bilimlerinde yetiştirdiğim yüzlerce talebeyle kendi açımızdan hizmet ediyorum. Babamın en büyük idolü ülkemize güreş aracılığıyla hizmet etmekti. Onun ne kadar milliyetçi olduğunu çoğumuz biliyoruz" şeklinde konuştu."Yaşar Doğu'ya kuvveti veren inanç ve cesarettir"Samsun Valisi Osman Kaymak da Yaşar Doğu'nun bir felsefesi olduğunu belirterek, "Sırtı yere gelmeyen, onurla, şerefle Türk bayrağını göndere çıkarmış. İstiklal Marşı'nı okutmuş. Bunlarla övünmek güzel ama o bizden bir şeyler bekliyor. 'Sadece övmeyin yolumdan gelin' diyor. O anlamda Yaşar Doğu'nun da bir felsefesi var. Bu felsefe inanç, ahlak ve cesaret. Ben de merak ettim Yaşar Doğu'daki bu sır nedir diye. Bu kuvvete güç veren inanç ve cesarettir" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Kavak Kaymakamı Recep Koşal Vali Kaymak'a Yaşar Doğu'nun tablosunu hediye etti. Ayrıca Yaşar Doğu kitabının yazarı Ahmet Seven de Vali Kaymak'a kitap takdim etti. Programda ayrıca yarışmalarda dereceye giren genç güreşçilere Vali Kaymak hediye verdi. Yaşar Doğu'yu anma programının ardından Vali Kaymak ve beraberindekiler Kavak ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Anı Evi Müzesini de ziyaret etti. Programa ayrıca Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu , İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve çok sayıda öğrenci katıldı.