Efsanevi Kırk Kızlar'ın Mezarları Yok Oldu

Hakkında birçok rivayet olan efsanevi 'Kırk Kızlar'ın Kayseri Battalgazi Caminde bulunan mezarları yerleşim yeri oluşurken yok oldu.

Hakkında birçok rivayet olan efsanevi 'Kırk Kızlar'ın Kayseri Battalgazi Caminde bulunan mezarları yerleşim yeri oluşurken yok oldu.



Halk arasında efsane olan ve Moğol zulmünden kaçan 'Kırk Nisa' veya 'Kırk Kızlar' olarak da bilinen zatların, 13.inci yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan Kayseri'nin en eski camisi olan Battalgazi Caminin avlusunda mezar yerlerinin bulunduğu rivayetler arasında. Fakat yerleşim yeri olma aşamasında mezar taşlarının ve mezarlara ait kalıntıların çalınmasından dolayı belirtilen mezar yerleri cami avlusuna katılarak yok oldu. Battalgazi'nin 12.inci yüzyılda camiden 100 yıl önce yapıldığı düşünülen türbesi de caminin alt kısmında bulunuyor. Türbenin, Battalgazi'yi rüyasında görerek gelen birçok ziyaretçisi mevcut. Ayrıca cami minberi ve kolonları tarihi dokusunu korurken, kolonlarda Türk boylarına ait simgeler de bulunuyor.



Caminin restorasyonu sırasında mezarların bulunduğu belirtilen yerden birçok insan kemiği çıktığını söyleyen Battalgazi Cami'nin 12 yıllık imamı Şuayip Polat, "Bu camiye ilk geldiğimde atıl durumdaydı. Vakıflara müracaat ederek restorasyonumuzu yaptırdık. Daha sonra, camimizin etrafında Kırk Kızlar'ın mezarlarının olduğu rivayetlerini duyduk. Battalgazi Hazretlerinin Müslümanlar buraya ilk geldiğinde yaptırdığı bir cami ve Battalgazi türbesi de altındadır. Kırk Kızlar'ın menkıbesi de şöyle anlatılır, Moğollar zamanında Türklere zulüm edilirken 40 Nisa'nın 40 yıl yaşadığı ve zulümden korunmak için kendilerini cenabı hakk a adayıp, ya rabbi bizi zalimlerin elinden kurtar ya bizim canımızı al ya bizi kuş et diye yalvarırlar. Cenabı hakk'ın da o anda ruhlarını aldığı menkıbesi söylenir. Camimizin etrafında onların mezarları olduğu rivayetleri mevcuttur. Yerleşim olurken de mezar taşlarının çalınarak, mezarların kaybolduğu rivayetleri de vardır. Restorasyon yaparken de bayağı kemiğin çıktığını biz gördük. Üzerleri çimlerle kapatılarak mezarlarının üstü de örtünmüş oldu" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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