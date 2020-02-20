Efsunlu Ayin - Son Dakika

Efsunlu Ayin
7 saat önce
Filmin fragmanı "Efsunlu Ayin" İSTANBUL - Efsunlu Ayin, kaldığı yurdun geçmişiyle ilgili anlatılan gizemli hikayeleri araştırmaya koyulan gazetecilik öğrencisi Ebru'nun bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Efsunlu Ayin"
İSTANBUL - Efsunlu Ayin, kaldığı yurdun geçmişiyle ilgili anlatılan gizemli hikayeleri araştırmaya koyulan gazetecilik öğrencisi Ebru'nun bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.
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