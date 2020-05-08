'EFT' dolandırıcılarına film gibi operasyon - Son Dakika

'EFT' dolandırıcılarına film gibi operasyon

DENİZLİ - Denizli ile birlikte 4 farklı kentte, sadece dört günde araç alım satımında EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesini Jandarma Suç Araştırma Timi operasyonla çökertti. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi, şüphelileri karayolunda film sahnelerini aratmayan bir takiple yakalayıp gözaltına aldı.

İddialara göre, internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlar ile bağlantıya geçen Halil D., Bülent T., ve Arif S., şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle sadece 4 günde 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Çete üyelerinin araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile bağlantıya geçip, bulundukları şehirlere gitti. Ardından araç sahipleri ile pazarlık yapan ve satış fiyatında anlaşan çete üyeleri vatandaşları banka EFT kapanış saati olan 16.30'dan sonra notere götürdü. Araç devri yapıldığı sırada elektronik bankacılık üzerinden hesaba EFT yapıp, dekontu gösteren çete üyelerine inanan mağdurlar her şeyden habersiz bir şekilde araç devrine onay verdi. Noterden çıktıktan sonra çete üyeleri, yaptıkları EFT'yi hesaba geçmeden iptal etti.

Şüpheliler aynı yöntemle 10'a yakın kişiyi dolandırdı

Çete üyelerinin aynı gün bulundukları şehirdeki bir oto galericiye gittikleri ve dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları araçları düşük fiyat ile sattıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin aynı yöntemle 10'a yakın kişiyi dolandırdıkları belirtildi. Mağdurlar dolandırıldıklarını ise ertesi gün paraların hesaplarına geçmediğini görünce anladıkları ifade edildi. Halil D., isimli şahsın lideri olduğu çete üyelerinin genelde İran ve Afganistan uyruklu yabancı şahısların üstüne cep telefonu hatları çıkardıkları ve dolandırıcılığı bu telefon numaraları üzerinden yaptıkları belirlendi.

Artan şikayetler üzerine harekete geçen JASAT timi çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Günlerce süren takip sonrasında ise JASAT timi Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile şahısları otomobille Afyonkarahisar'dan Denizli'ye gelirken Honaz ilçesi girişinde durdurmak istedi. Ancak uyarılara aldırmayan çete üyeleri kaçmaya devam edince bu defa ters yöne giren bir sivil jandarma aracı otomobilin önünü kesip durdurdu. Film sahnelerini aratmayan operasyonda araçlarla çete üyelerinin çevresini saran JASAT timi 3 şüpheliyi de araçtan çıkararak kıskıvrak gözaltına aldı.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından 'araç satışı yöntemi ile EFT dolandırıcılığı' yaptıkları suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye girişinde ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'nasıl dolandırıcılık yaptınız, kaç kişiyi dolandırdınız?' gibi sorularını cevapsız bırakarak yüzlerini kapatmaya çalışmaları gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, şahıslara İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun seyahat izin belgesi olmadan kente giriş yapılması kuralını da deldikleri için toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası kesti.

Şüphelilerin gün içinde mahkeme çıkarılacakları öğrenildi.