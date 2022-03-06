Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlı E.A'nın kent merkezinde alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit etti.
Polis, Isparta'da bulunduğu belirlenen E.A'yı düzenlediği operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'EFT iptali' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika