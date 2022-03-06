"EFT iptali" ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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"EFT iptali" ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

06.03.2022 10:33
"EFT iptali" ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlı E.A'nın kent merkezinde alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit etti.

Polis, Isparta'da bulunduğu belirlenen E.A'yı düzenlediği operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, alışveriş, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'EFT iptali' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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