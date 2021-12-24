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EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı - Son Dakika

EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı

24.12.2021 19:21

EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandıANTALYA Manavgat'ta son günlerde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Alman çift polis tarafından ormanlık alanda yakalandı.

EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı

ANTALYA Manavgat'ta son günlerde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Alman çift polis tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Alman çiftin, minibüsleriyle gelerek alışveriş yaptıkları işyerine önce kredi kartı verdiği, kartın geçersiz çıkması üzerine İBAN numaralarına EFT yapıp telefonlarında gösterip ödeme yaptıklarını söyledikleri belirlendi. Esnafların, alışveriş bittikten sonra bankadaki hesaplarını kontrol ettiklerinde hesaplarına paranın geçmediğini görmeleriyle dolandırıldıklarını anladıkları ve polise giderek şikayette bulundukları bildirildi.Polis tarafından yakalanan Marcel Mıkus ve Ulrıke Mıkus geceyi nezarette geçirdikten sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye çıkarıldı.

Manavgat'ta son günlerde bazı esnafların işyerlerine gelen Alman çift tarafından dolandırıldıklarını belirten şikayetleri polisi harekete geçirdi. İşyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Alman çiftin kullandığı minibüs belirlenirken, birçok esnafın aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi. Alman çiftin, minibüsleriyle gelerek birçok işyerinden gıda maddesi aldığı, ödeme yapmak için önce kredi kartı verdiği, kartın geçersiz çıkması üzerine işyeri sahibinden ödeme yapmak için İBAN numarası istediği, cep telefonlarından İBAN üzerinden hesaplarına parayı EFT ile geçtiklerine dair işlemi gösterdikten sonra işyerinden ayrıldıkları belirlendi.

Aynı gün veya ertesi gün hesabını kontrol eden esnafların, Alman çiftin gönderdiği paranın hesaplarında olmadığını görmeleri üzerine dolandırıldıklarını anlamaları üzerine dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

Eski Hisar Mahallesinde bulunan bir market sahibinin Şelale Polis Merkezine giderek şikayette bulunması ve sosyal medyada görüntüleri yayınlaması üzerine bir çok kişi aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek karakola şikayette bulundu. Dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin minibüslerini ve plakasını güvenlik kamerası görüntülerinden belirleyen Şelale Polis Merkezi Amirliği ekipleri, söz konusu aracın Karaöz altında bulunan Orman işletmesine ait helikopter pisti yakınlarında görüldüğünü belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Alman çifti minibüsleriyle yakalayarak Şelale Polis Karakoluna getirdi. Alman çiftin yakalandığını haber alan esnaflar karakola gelirken, bir çok esnafın da şikayet için karakola geldiği gözlendi.

Elektronoik köpek eğitim tasması aldılan

Alman çiftin Hisar Caddesinde bulunan bir petshoptan elektronik Köpek eğitim tasması aldığı, 500 TL kaparo verdikleri ve 5 bin 200 TL dolandırdıkları belirlendi. Petshop işletmecisinin Almanca bilmemesi nedeniyle kendisinden yardım istediğini belirten esnaf Adem Tol "4 gün önce Alman çift gelip arkadaşımızdan özel bir ürün olan elektronik köpek eğitim tasması istedi. Mağazada olmadığı için sipariş verildi. 5 bin 700 TL ye anlaştılar. 500 TL peşinat verdi ve gittiler. Ürün geldikten sonra önce kredi kartıyla ödeme yapmak istediler. Kart blokeli görününce bu kez ödeme için İBAN numarası istediler. Telefon ekranında İBAN üzerinden hesaba parayı geçtiklerine dair evrakı gördük. Olay Cumartesi günü yaşandı. Pazartesi günü esnaf arkadaşımız hesabına baktığında paranın hesapta olmadığını ve dolandırıldığını anladı" diye konuştu.

Marketten gıda maddesi ve alkol aldılar

Alman çiftin birçok marketten aynı yöntemle gıda maddesi ve alkol içeren ürünler aldığı, esnafların telefon ekranında iban üzerinden ödeme yapıldığına dair belgeyi görünce Alman çifte güvendiği ve dolandırıldıklarını sonradan öğrendikleri belirlendi.

Çok sayıda esnaf Şelale Polis Karakoluna giderek Alman çift hakkında şikayette bulundu. Alman çiftin, gerek karakola getirilmesi gerekse adliyeye çıkarılması sırasında rahat tavırlar sergiledikleri gözlendi.

Araçları trafikten men edildi

Alman çiftin kullandığı minibüsün Türkiye'de kalma ve kullanma süresinin dolması nedeniyle bağlandığı, araç içerisinde bulunan 2 köpeğin Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildiği bildirildi.

EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı
EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı
EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı

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Dolandırıcılık, Polis, Esnaf, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı - Son Dakika
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