Efteni Gölü karların erimesiyle birlikte taştı, park ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Efteni Gölü karların erimesiyle birlikte taştı, park ve tarım arazileri sular altında kaldı

DÜZCE - Düzce'de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, dağlarda eriyen karlar sebebi ile taşarak Kültür Parkı sular altında bıraktı.

Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'den fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, dağlarda eriyen kar ve yağış sonrası taştı. Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Parka kadar taşan Efteni Gölü'nün çevresinde ki araziler sular altında kaldı.

Gölyaka kültür parkına kadar ulaşan taşmanın insanlarda mağduriyet yaşadığını belirten bölge halkı Abdullah Şahin, "Bu bölge sürekli taşmalarla risk altında olan bir bölge. Şu anda suyun çok gerilere kadar çekildiğini görüyoruz. Burada bütün insanlar mağduriyet yaşadılar. Evleri olanlar var, çiftlikleri olanlar var veya hayvanların otlama alanları sıkıntılı durumda şu anda bunları yaşıyoruz. Bizim gölümüz tarihlere baktığımızda 700 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu bizim için müthiş bir olay aslında. Abant'ı iki katı büyüklüğünde kaplayan gölümüz aradan geçen yıllar sonrasında erozyon sonucu kum ve çakıllar ile bu gölü 20 hektara kadar düşürmüşüz. Yani göl kurumak ile yüz yüze. Yaz aylarında gölde su ölçümleri yaptığımızda 80 santim su derinliği olduğunu gördük. Biz diyoruz ki iklim koşulları dünya genelinde hızla değişiyor ve dünya genelinde de su kıtlıkları var. Su savaşları olacak diyoruz. Ama ne yazık ki biz bununla ilgili hiçbir önlem almıyoruz" şeklinde konuştu.

"Melen dolunca, taşma buralara geliyor"

Efteni Gölünü besleyen 3 derenin olduğunu belirten Şahin, "Melen deresinde su debisi azalıyor zemin dolduğu için 3 tane ırmak ve dere Efteni Gölüne geliyor. Baskın bir su olduğu için gölünde toparlama alanı olmadığı için bütün yük Melen deresine biniyor. Melen deresi de suyu alamadığı için çevredeki tarım arazilerine ve burada görmüş olduğumuz güzel parka ne yazık ki yayılmak zorunda kalıyor. Bazı bölgelerde 500-600 metre civarında suyun yayıldığını görüyoruz. Kültür parkta da 200 metreye yakın bir alanı şu anda sular altında olduğunu görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Adını Bizans prensesi Eftalya'dan alan Efteni Gölü, doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'den fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü, dağlarda eriyen karlar sonrasında taşması havadan dron ile görüntülendi. Bir çok bölgenin sular altında kaldığı görülürken vatandaşlarda park bölgesinde suların oluştuğu bölgelerde incelemeler yaptı.