Efteni gölü misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Efteni gölü misafirlerini bekliyor

Efteni gölü misafirlerini bekliyor Korona virüs salgını sonrasında kapatılan Efteni Gölü, normalleşme sürecinin ardından alınan önlemler sonrasında ziyaretçilere açıldı.

Efteni gölü misafirlerini bekliyor

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DÜZCE - Korona virüs salgını sonrasında kapatılan Efteni Gölü, normalleşme sürecinin ardından alınan önlemler sonrasında ziyaretçilere açıldı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü drone ile havadan görüntülendi.

1992 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından göçmen kuşların yolları arasında olması nedeni ile koruma altına alınan Efteni Gölü, korona virüs salgını sonrasında ziyaretçilere kapatılmıştı. Salgında normalleşme sürecine girilmesinin ardından gölün ziyaretçi alanında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ziyaretçi girişinde dezenfektanlar yerleştirilerek vatandaşların ziyaretlerine açıldı. Efteni Gölü ve çevresi sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden birisi olarak görülüyor.

Koruma sahası içerisinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar, başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlıyor. Efteni Gölü çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturuyor. Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nde Leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angıt, sakarmeke ve kuğular kolay görünenler arasında yer alıyor.

Efteni Gölü'nde çevredeki kuş türlerinin izlenebilmesi için seyir terası da bulunuyor. Kuşların göç yollarında, bir mola gölü olan Efteni Gölü su seviyesinin dışında nilüfer çiçekleriyle, sazlık alanlarıyla kuşları saklarken fotoğraf ve kuş gözlemciliğine kompozisyon oluşturuyor.

Koronavirüs, Gölyaka, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:42 Kaynak: İHA

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