Efteni Gölü'nde sağanağın izleri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Efteni Gölü'nde sağanağın izleri böyle görüntülendi

10.07.2023 15:34

Düzce'de yaşanan sağanak sonucu Efteni Gölü sular altında kaldı. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan göl, yağışlar nedeniyle doldu taştı. İskele çöktü ve göl havadan dron ile görüntülendi.

Efteni Gölü'nde sağanağın izleri böyle görüntülendi

DÜZCE Düzce'de yağışın ardından adeta sular altında kalan kentin önemli turizm merkezlerinden Efteni Gölü, havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 2 gündür aralıklarla devam eden sağanaktan Düzce'de birçok ilçe olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde derelerin taşması neticesinde evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. Sağanak, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü'nü de etkiledi. Kentin önemli turizm merkezilerinden biri olan Efteni Gölü, yağışlar sonrası doldu taştı. Her gün çok sayıda vatandaşın durduğu ve bol bol fotoğraf çektiği iskelede çökerek, sular altında kaldı. Efteni Gölü, havadan dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Karadeniz Bölgesi, Düzce, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Efteni Gölü'nde sağanağın izleri böyle görüntülendi - Son Dakika


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