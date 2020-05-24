Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerle bulaşmayı bekliyor - Son Dakika

Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerle bulaşmayı bekliyor

Her yıl yerli ve yabancı binlerce kuş gözlemcisi ve doğaseveri ağırlayan Düzce'deki Efteni Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerle bulaşmayı bekliyor, System.String[]

Her yıl yerli ve yabancı binlerce kuş gözlemcisi ve doğaseveri ağırlayan Düzce'deki Efteni Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Kuşların göç yolu güzergahında olan ve leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı Efteni Kuş Cenneti, "sarı gelinlik" olarak adlandırılan yazın habercisi nilüferlerin açmaya başlamasıyla doğal güzelliğe büründü.

Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan, 764 hektar alandaki Efteni Gölü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutuluyor.

Her yıl bu dönemde yerli yabancı binlerce kuş gözlemcisi ve doğasevere ev sahipliği yapan kuş cenneti, bu yıl gerçek sahipleri olan kuşlara kaldı.

Bazı türlerin, yavrularını dünyaya getirdiği ve büyütmeye başladığı göldeki doğal güzellik, tedbirlerin kalkmasıyla meraklılarına kapılarını tekrar açacak.

"Misafirlerimizi ağırlamaya başladık"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğal güzellikleriyle nadir bir alan olduğunu söyledi.

Gölün "Efteni" ismini, Roma döneminde kralın kızı olan Eftelia'nın rahatsızlanması ve buradaki şifalı suya girerek iyileşmesinden sonra aldığını anlatan Demircan, "Bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle büyülüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapattığımız alan yaz aylarının yaklaşmasıyla göçmen kuşları ağırlamaya başladı." dedi.

Göçmen kuşların haftalarca bu alanda kaldığını, gölün kuşlar için mola yeri gibi olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu aylarda göç yolunda olan kuşlar yorgun düşüyor ve burada mola veriyor. Tabii ev sahiplerinden de yuva yapanlar var. Şu anda karabatak gibi bazı kuş türleri, yavrularını yumurtadan çıkartmış besliyorlar. İskelemizin 5-6 metre ilerisinde yuvalarını görebiliyoruz." diye konuştu.

Demircan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 yıl önce göl içi ve çevresiyle ilgili büyük bir proje hazırlandığını ve onaylandığını anlattı.

Tasarruf tedbirleri ve Kovid-19 salgını nedeniyle projenin şu an için beklemede olduğuna değinen Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm açısından çok büyük bir değer. Buranın suyu aynı zamanda Melen Barajı'na karışıyor ve İstanbul'un içme suyu olarak kullanılıyor. Burasının su havzası olması, suyunun yükseltilerek ve alanının genişletilerek kuşlarımızın göç yollarında daha güzel barınak sağlanması açısından önemli. Bölgemizin hem ekolojik dengesi açısından hem de turizmi açısından çok önemli. Kuşlarımız ziyaretçi olarak geliyor. İnşallah 1 Haziran'dan itibaren insanlar iskelede yürüyerek çayını, kahvesini içecek ve bu güzellikleri çıplak gözle izleyebilecek."

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerle bulaşmayı bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi         
11:11
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun         
10:50
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu         
10:08
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı         
09:58
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak         
09:52
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun         
09:41
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi         
09:37
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu         
09:16
Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar         
09:13
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin         
09:11
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor         
09:00
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı         
08:57
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi         
08:47
Acun Ilıcalı, Ramazan ayı boyunca 750 aileye gıda yardımında bulundu Acun Ilıcalı, Ramazan ayı boyunca 750 aileye gıda yardımında bulundu         
08:18
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi         
08:10
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu         
07:40
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu         
07:13
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı         
06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı         
03:35
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi 50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi         
03:20
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi         
02:49
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı         
00:56
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti         
00:45
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti         
00:38
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?         
00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz         
23:48
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu         
23:30
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti         
22:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor         
22:39
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler         
22:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 11:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerle bulaşmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]