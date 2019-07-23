Son Dakika Haberleri: EGC Başkanı Barlak'tan 23 Temmuz mesajı
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EGC Başkanı Barlak'tan 23 Temmuz mesajı

36 dakika önce

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

EGC Başkanı Barlak'tan 23 Temmuz mesajı, System.String[]
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Barlak, Erzurum Kongresi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kavşaklardan birisi olduğunu belirterek, "Bu kongre, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna neleri yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. Erzurum Kongresi, milletin azim ve kararlılığının en somut nişanesi; kongrede alınan kararlar ise, milletin birlik ve beraberliğinin yanı sıra, vatanın bölünmez bütünlüğünün sarsılmaz ilkeleridir" dedi.

Erzurum'un tarihe yön veren bir kent olduğunu ve tarih boyunca önemli her gelişmeye yine Erzurum'un ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi'nin de işte bunlardan birisi olduğunun altını çizdi.

Barlak, şunları kaydetti: "Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, sadece bölgesel nitelikte kalmamış, aynı zamanda bir milletin kaderini ve geleceğini belirlemiştir. Erzurum Kongresi ile Erzurum'dan yükselen ses, dalga-dalga büyümüş, Sivas Kongresi ile ete kemiğe bürünmüş ve Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Kısaca Cumhuriyet'in kuruluş esasları ve temel ilkeleri, esasen Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar üzerine inşa edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
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