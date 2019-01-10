Son Dakika Haberleri: Egc Başkanı Barlak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı...

Egc Başkanı Barlak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı...

28 dakika önce

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "Gazetecilik sadece bir meslek değil, bu mesleği icra edenler için aynı zamanda apayrı bir sevdadır" dedi.

Egc Başkanı Barlak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı..., System.String[]
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "Gazetecilik sadece bir meslek değil, bu mesleği icra edenler için aynı zamanda apayrı bir sevdadır" dedi.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Barlak, mesajında demokrasi ve demokratik toplumlar için teminat niteliğinde olan basının, aynı zamanda milletin müşterek sesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu sesin dünyanın dört bir yanına ulaştırılmasını sağlayanlar ise, hiçbir zorluğa aldırmadan mesleklerini icra etmeye çalışan gazetecilerdir" dedi.

Kamunun haber alma hakkının Anayasa ile teminat altına alındığını, gazetecilerin de işte bu doğrultuda toplumun bilgilendirilmesini sağlayarak aslında kamu hizmeti verdiklerini kaydeden Metin Barlak, "Gazetecilik dışında hiçbir meslek, mensupları için aynı zamanda bir sevdaya dönüşmemiştir. Bilinmelidir ki, gazetecilik sadece bir meslek değildir. Gazetecilik; milli, manevi, mesleki, ahlaki, kültürel ve insani tüm değerleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirliğin de tartışmasız tek tarifidir. Gazetecilik örnek olmaktır, emin olmaktır ve kendisinden de emin olunmaktır. Kalemi toplum yararına kullanmak ve meslek onurunu ayaklar altına almamaktır, aldırtmamaktır. Dolayısıyla ne mutlu bu tarife uygun biçimde gazetecilik yapanlara" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erzurum'un çok köklü bir basın geçmişi ve geleneğine sahip olduğunun altını çizen EGC Başkanı Barlak, mesajında şunları kaydetti: "Milli Mücadele dönemine dahi Erzurum basını damgasını vurmuş, tarihe mal olmuş gazeteciler ve kalem ustaları da, yine bu şehrin bağrında yetişmiştir. Bu yüzdendir ki, Erzurum için yapılan en özel tanım; 'Anadolu'nun Bab-ı Alisi' şeklinde olmuştur. İşte bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş olan meslek büyüklerimizi ise, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

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