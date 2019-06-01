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EGC'den iftar

2 saat önce

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde basın mensupları aynı sofrada buluştu.

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Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde basın mensupları aynı sofrada buluştu.

İftar yemeği sonrasında bir açıklama yapan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlik, beraberlik, kardeşlik işaretleri verdik. Bunun üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin mensupları ile birlikte Erzincan'da çok büyük bir aile olduğumuzu, bu iftar programında da göstermiş olduk" dedi.

Koşan, 'Ramazan ayının içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinde böyle birlikteliğe ortak olan katılımcılara teşekkür ederek, "Kadir Gecenizi tebrik ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde Ramazan Bayramı'na erişmenizi, bayramı huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi Cenabı Mevla'dan niyaz ederken, daha nice bayramlarda sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
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