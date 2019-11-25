EGC'den Pasinler çıkarması

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, gazetecilere kaplıca ziyafeti çekti. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) tarafından organize edilen programda gazeteciler, hem yenilenen kaplıcaları gördü, hem de Başkan Dölekli ile bir araya geldi.



Gazeteciler, Erzurum'un kaplıcalarıyla ünlü Pasinler ilçesinde termal keyfi yaşadı. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nce organize edilen etkinlik kapsamında Pasinler'e giden gazeteciler, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye konuk oldu. Başkan Dölekli, yenilenen yüzüyle kaplıcalarda ağırladığı misafirlerini, havuzda da yalnız bırakmadı. Haftanın yorgunluğunu Pasinler'in şifalı kaplıca sularında atan gazeteciler, daha sonra Başkan Dölekli ile akşam yemeğinde bir araya geldi.



DÖLEKLİ: PASİNLER'İN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK



Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, seçimlerin ardından geçen süreyi değerlendirdiği akşam yemeğinde, gazetecilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Dölekli, Pasinler'de yepyeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Termal sularımız, Türkiye'de eşine ender rastlanır özellikler taşıyor. Kaplıcalarımızda bir takım düzenlemeler, yenilemeler yaptık. Yeni bir kaplıca projemiz daha var, onu da hayata geçirdikten sonra termal açıdan Erzurum'un vitrinini oluşturacağız" dedi.



Dölekli ayrıca Pasinler'de gazetecileri konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, organizasyondan dolayı Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür etti.



BARLAK: YENİ ETKİNLİKLER YOLDA



Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak da, meslek mensuplarının kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri organizasyonun, aynı zamanda Pasinler'deki kaplıcaların yenilenen yüzünü hep birlikte görmek için de güzel bir fırsat olduğunu kaydetti. Başkan Barlak, konukseverliğinden dolayı Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye teşekkür ederken, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin ilerleyen günlerde yeni etkinlik ve programlara imza atacağının bilgisini de verdi. Barlak, "Bizim için önemli olan kucaklaşmak, kaynaşmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş amacı da, yönetim anlayışı da budur. Üyemiz olsun ya da olmasın camiamızın her bir mensubu bizimdir, bizim için özel ve de kıymetlidir. Kaldı ki, camia ve cemiyet olmak da, bunu gerektirir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM