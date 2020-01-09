EGC gazetecileri unutmadı - Son Dakika
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EGC gazetecileri unutmadı

6 saat önce

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolaysıyla gazetecilerin gününü kutladı.

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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolaysıyla gazetecilerin gününü kutladı.


Barlak, her gazetecinin ismine birer plaket yaptırarak takdim etti. Barlak'ın jesti şehirde görev yapan gazeteciler tarafından memnuniyetle karşılandı.


Plaketin üzerinde ise "Erzurum Basın Dünyasına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum" şeklinde bir mesaj yer aldı.


EGC Başkanı Metin Barlak, Erzurum'da görev yapan gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarını, her şeye rağmen görevlerini en iyi bir biçimde yerine getirdiklerini söyledi.


Gazetecilerin şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini her daim dile getirdiklerini ifade eden Barlak, "Arkadaşların basın ilke ve ahlak kurallarına uyarak hareket ediyor. Şehrin her daim değerlerine sahip çıkıyorlar" dedi. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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