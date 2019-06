EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret ederek, "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, hem ödül alanları hem de ödülü veren jüri üyelerini tebrik etti.

Ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret eden Nebati, "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.



Nebati, Türkiye'nin özellikle son 17 yılda büyüdüğünü ve geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"17 yıldır ülkede gerçekleşen o büyük değişimi bizzat yaşayan insanlar olarak ona göre hareket etmemiz gerekirken özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkedeki bu büyük değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi maalesef bozacak algı operasyonları yapıyorlar. Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var."

Pazar günü yapılacak seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Nebati, 23 Haziran'dan sonra iş insanları ve ekonomiyi ilgilendiren çok önemli bir 4,5 yıllık sürenin kazanılacağına işaret etti.

"Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz"

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız. 90'lı yılların sonunda Washington'da yaşarken makale yazma deneyimlerim olmuştu ve 5-10 makalem gazetelerde yayımlanmıştı. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu, orada bilgi verirken ne kadar çok çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Bu nedenle ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ama şuna inanıyorum ki aslında hepiniz bu ödülü almaya layıksınız."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise söz konusu etkinliğe ev sahiplik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ekonomi gazetecilerinin basın camiasında önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çekti.

Etkinliğin oldukça güzel geçtiğine işaret eden Avdagiç, "Bugün burada Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzle işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD'de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak ise ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti.

AA muhabiri Belgin Yakışan Mutlu'ya ödül



Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Belgin Yakışan Mutlu, "Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Mutlu, ödülünü Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın elinden aldı.

Diğer ödüller ise şöyle:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Kerim Ülker - Dünya (Dome'dan Şimşek'e İş Teklifi)

Ekonomi Haberi (TV) - Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme - Fox TV (İhalesiz Et)

Ekonomi Haberi (İnternet) - Cihan Orhan - www.patronlardunyası.com (Osmanbey'de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Hülya Güler Akbaş - Hürriyet (Hafifledim Mutluyum)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Mustafa Kırlak - Ordu Olay (Türk Fındığının Rakibi ABD Fındığı)

Köşe Yazarı - Şeref Oğuz - Sabah

Ekonomi Programı (TV) – Hakan Güldağ - Bloomberg HT (Sektör Meclisi)

Ekonomi Programı (Radyo) - Süheyla Yılmaz - Bloomberg HT Radyo (İş Başı Programı)

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Ömer Temur - Türkiye (Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı)

Jüri Teşvik Ödülü - Aylin Rana Aydın - Milliyet (Bize Bir Haller Oluyor)

Jüri Özel Ödülü - Feride Cem - Sabah (Yurt dışında Yatırım İçime Sinmiyor)



Nezih Demirkent Özel Ödülü - Ayşegül Küçükkurt - Para Dergisi (Mucize Adamın Sırları)



Namık Ahıska Özel Ödülü - Orhan Orhun Ünal - Yeni Şafak (Altın Günleri Piyasa Yaptı)



Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Beyza Hakan - 24 TV (Kahve Molası)



Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Taylan Büyükşahin - Sözcü (Döviz ve Altına Değil Çantaya Yatırım Yapıyor)/ Meltem Kara - Posta (Kredide İpotek Oyunu)

AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Arslan'a sertifika

Aralarında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan'ın da bulunduğu EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni belirleyen jüri üyelerine sertifika takdim edildi.

Diğer jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:



"Vahap Munyar, Ömer Türkdönmez, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Ruhi Sanyer, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Ufuk Korcan, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Bahadır Kaleağası, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Sadi Özdemir, İdriz Çokal, Celal Toprak."

