Son Dakika Haberleri: EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
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EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

11 dakika önce

EGD tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
EGD tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 
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