EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
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EGD tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48
EGD tarafından Kandilli
Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding
'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi
Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
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