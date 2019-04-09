Son Dakika Haberleri: Egd 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Egd 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

44 dakika önce

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Egd 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi, System.String[]
Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Üyelerin katılımı ile 4'üncüsü gerçekleştirilen EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulu belirlendi.

EGD Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Celal Toprak, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Hasan Arslan, Fikret Çengel, İdriz Çokal, Murat Gülderen, Dilek Güngör, Serpil Alparslan, Çetin Ünsalan ve Mehmet Uluğtürkan seçildi.

Derneğin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Metin Can, Ceyhun Kuburlu, Gülten Uğurlu, Taylan Büyükşahin, Musab Turan Kaan Zenginli, Burcu Noyan, Şuayip Alabay, Çağlar Çağatay, Ömer Temür, Burak Karagöz."

Üyelerin belirlenmesinin ardından görev dağılımı, yeni yönetim kurulunun gerçekleştireceği ilk toplantıda yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:08 Kaynak: AA

Celal Toprak, Ekonomi, Ekonomi
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