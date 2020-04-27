EGD, başarılı ekonomi basınını 12. kez ödüllendirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGD, başarılı ekonomi basınını 12. kez ödüllendirecek - Son Dakika

EGD, başarılı ekonomi basınını 12. kez ödüllendirecek

6 saat önce

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), bu yıl 12. kez düzenleyeceği "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" ile alanında başarılı ekonomi gazetecilerini ödüllendirecek.

EGD, başarılı ekonomi basınını 12. kez ödüllendirecek, System.String[]

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), bu yıl 12. kez düzenleyeceği "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" ile alanında başarılı ekonomi gazetecilerini ödüllendirecek.

EGD açıklamasına göre, EGD Yönetim Kurulu'nun her yıl için belirlediği alanlarda verilecek olan "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri", bu çalışmada başarıyı teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Başarının ödüllendirilmesi ve ekonomi haberciliğinin teşviki amacıyla verilecek ödüller, alanında en iyi olanlar arasından seçilecek çalışmalara verilecek.

Adaylar, "En İyi Haber (yazılı basın, TV, internet), Söyleşi-Röportaj (yazılı basın), En İyi Araştırma Haberi (yazılı basın, TV), En İyi Köşe Yazarı, En İyi Ekonomi Programı (finans ve ekonomi, TV- Radyo), Yerel Basın Ödülü

(yazılı basın, TV, internet, medya kuruluşları kurumsal kimlikleri veya bireysel olarak katılabilirler. Bu kategoride haber, söyleşi ve inceleme-araştırma dallarında eserlerle müracaat edilebilir), Jüri Özel Ödül, Jüri Teşvik Ödülü (meslekte 5 yılı geçmemiş genç muhabirlerin haber- söyleşi eserleri yarışacak)" dallarında ödül alabilecek ve yarışmaya 2019 Mart-2020 Mart sonu döneminde yayımlanan çalışmalarıyla katılabilecek.

Ödül için gerekli koşulları yerine getiren adaylar, yarışmaya bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilecek. Bir kişinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin alınması veya kendisine haber verilmesi ise gerekmiyor.

Son başvuru tarihi 10 Mayıs

Her yıl verilen ödül miktarı, EGD yönetimi tarafından her dal için eşit olarak belirleniyor.

Ödüllere adaylık için son başvuru veya araştırma süresi 10 Mayıs olarak açıklandı. Başvuralar gerekli formatta "ekonomiodulleri@gmail.com" adresine elektronik posta yoluyla teslim edilecek.

Adaylık koşulları ve başvuru süreci

Açıklamaya göre, EGD ödülleri için adaylar hangi dalda yarışmaya katılacaklarını belirterek her dalda ve bir eserle başvurabilecek. Ekonomi Basını Başarı Ödülü kazanan, daha sonraki yıllarda ödül için yeniden başvurabilecek.


Ödüle yazılı basından katılacakların yayımlanmış yazılarını en az bir adedini PDF formatında göndermeleri gerekirken, Televizyon Ödülü'nde görüntülerin link veya WeTransfer'le iletilmesi, Radyo Ödülü'nde ise adayların ses kaydının link veya WeTransfer'le iletmesi isteniyor.

Ayrıca kolektif çalışmalar ödüle aday olabilecek, çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılacak, eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde ödül sadece bu adaya verilecek.


Ekonomi müdürlerinin haberleri kapsam dışı tutuldu

Hayatını kaybedenlerin aday gösterilemeyeceği yarışmaya, adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınacak, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenecek. Ödül Sekreterliği'ne bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak mümkün olacak.


Ekonomi müdürlerinin haberlerinin kapsam dışı tutulacağı yarışmada, aday olanın EGD üyesi olması veya bir EGD üyesinin ekonomi gazetecisi olduğuna ilişkin referans vermesi gerekiyor.

Kazananlar jüri tarafından belirlenecek

EGD bünyesindeki Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, söz konusu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceleyecek, koşullara uygun olmayan başvuruları belirleyecek.

Daha sonra değerlendirmeyi yapacak olan sekreterlik, jüri puanlamasını koordine edecek. Jüri de kazananları belirleyecek.

Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiçbir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın ilgili seçici kurullara sunulacak.

Ekonomi, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:46 Kaynak: AA

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