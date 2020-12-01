EGD'den dönüşümlü yayın talebi - Son Dakika

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak yerel gazetelerin dönüşümlü yayına geçmesi talebinde bulunduklarını bildirdi.

Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren salgından gazetecilerin de etkilendiğini belirtti.

Hasta olan gazetecilere şifa dileyen Sarılarlı, salgının bulaş yollarının önlenmesi için hareketliliğin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Toplum sağlığını ön planda tutacak önlemlerin uygulanması gerektiğini aktaran Sarıları, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu olumsuzluklar ve virüs bulaşması sonrası hastalık tehlikesi günden güne artan pandemi günlerinde, ilk dalganın görüldüğü tarihlerde olduğu gibi yerel gazetelere dönüşümlü yayın hakkının yeniden tanınmasını talep ediyoruz. Bu konuda Basın İlan Kurumundaki (BİK) meslektaşlarımızla telefonla görüşme olanağı buldum.

Onların da mantıklı buldukları bu konu 8 Aralık 2020 Salı günü İstanbul'da yapılacak Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirilecek. Bu konuda söz aldım."