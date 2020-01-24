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Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?
20 dakika önce
Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan’ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme getirmeye başladı.
Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen anlaşmazlıklar zincirinin en büyük halkasını kuşkusuz Ege denizinin özelliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar oluşturuyor.
Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan'ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:56
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