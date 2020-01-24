Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne? - Son Dakika Dünya

Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?

20 dakika önce

Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan’ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme getirmeye başladı.

Ege anlaşmazlıkları: Yunan adaları niçin silahlandırıldı? Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonu ne?, System.String[]

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen anlaşmazlıklar zincirinin en büyük halkasını kuşkusuz Ege denizinin özelliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar oluşturuyor.


Doğu Akdenizdeki son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan'ı yine karşı karşıya getirdiği bir sırada, Türkiye, Ege anlaşmazlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

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Yunanistan, Türkiye, Ege, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:56 
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