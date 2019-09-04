Son Dakika Haberleri: Ege Bölge karması için seçmeler Muğla'da yapıldı
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Ege Bölge karması için seçmeler Muğla'da yapıldı

3 saat önce

Eylül ile Ekim aylarında yapılacak olan müsabakalar öncesi, U-14 (2006 doğumlular) Genç Milli Takımını oluşturmak amacı ile Ege Bölge karması seçmeleri yapıldı.

Ege Bölge karması için seçmeler Muğla'da yapıldı, System.String[]

Eylül ile Ekim aylarında yapılacak olan müsabakalar öncesi, U-14 (2006 doğumlular) Genç Milli Takımını oluşturmak amacı ile Ege Bölge karması seçmeleri yapıldı.


Muğla'da Atatürk Stadyumunda yapılan seçmelere 62 futbolcu katıldı. Futbolcuları, TFF İzmir Bölge Müdürlüğü Teknik ekibi Özer Yurteri, Fatih Parmaksız ve Ramazan Torunoğlu ile TÜFAD Muğla Şubesi yetkilileri birlikte inceledi. Gerekli değerlendirmelerin ardından Ege Bölgesine bağlı diğer İllerdeki seçmeler de tamamlandıktan sonra Muğla'dan karmaya çağrılacak futbolcular açıklanacak. - MUĞLA

Eylül, Muğla, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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