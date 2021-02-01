Ege Bölgesi 2020'de 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı - Son Dakika

Ege Bölgesi 2020'de 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı

01.02.2021 10:39
Ege Bölgesi 2020'de 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı, System.String[]

Ege Bölgesi'nden geçen 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nden geçen 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinin yapılan açıklamada, TÜİK verilerine göre bölgenin 2020 yılındaki dış ticaret hacminin 35 milyar 107 milyon dolar olduğu bildirildi.

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'nın 2020 yılında da dış ticaret fazlası verdiği belirtilen açıklamada, İzmir'in, geçen yıl 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, kentin aynı dönemdeki ithalat rakamının ise 8 milyar 465 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Manisa'nın 2020 yılında ihracatının 4 milyar 180 milyon dolar, ithalatının ise 2 milyar 431 milyon dolar olduğu aktarılan açıklamada, Denizli'nin, 1 milyar 455 milyon dolarlık ithalata karşılık 2 milyar 867 milyon dolar ihracata imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, Ege Bölgesi illerinin ihracatının 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatının ise 13 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

-"Ege Bölgesi ihracatçı kimliğini gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in liderlik yaptığı Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğini 2020 yılında da gösteren bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firma ile temsil edildiğini aktaran Eskinazi, "İzmir'de yer alan iki serbest bölgemizde yapılan katma değerli üretim ve ihracat İzmir'i Türkiye'de ikinci sıraya taşıdı. İzmir'in serbest şehir olması daha çok katma değerli yatırımı İzmir'e getirecek, İzmir'in ihracat çıtası daha yukarı taşınabilecek." ifadelerini kullandı.

İhracat, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi 2020'de 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde         
10:53
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler         
10:41
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Bölgesi 2020'de 21 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei