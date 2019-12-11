Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı - Son Dakika Spor

Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu spor salonunda 15 erkek, 10 kız takımının katılımı ile yapılan Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları ödül töreni ile sona erdi.

Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu spor salonunda 15 erkek, 10 kız takımının katılımı ile yapılan Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları ödül töreni ile sona erdi. Turnuva sonunda ilk üç sırayı alan kız ve erkek takımlar Ege Bölgesi'ni temsilen 2020 Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.


Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları sonucunda kızlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor birinci, Aydın Gençlikspor ikinci, Kütahya Seramikspor ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise İzmir Altınorduspor birinci, Muğla Büyükşehir Belediyespor ikinci ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Ali İnan yaptığı açıklamada, "Ege Bölge Temsilcisi olarak, Bölge Yarışmamızın gerçekleşmesine katkı veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yetkililerine ve turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi. - MUĞLA

Muğla, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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