Son Dakika Haberleri: Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Ege, Çanakkale, Ekonomi
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