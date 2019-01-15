Ege Bölgesi İçin Zirai Don Uyarısı
2 saat önce
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri için hafif, kıyı illerinin iç kesimleri için ise orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.
Ege
Bölgesi'nin kıyı kesimleri için hafif, kıyı illerinin iç kesimleri için ise orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece ve yarın gece bölgenin kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunuyor.
Çiftçilerin ve yetkililerin, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:12 Kaynak: AA
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