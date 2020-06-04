"Ege Bölgesi Kadın Başlıkları" sergisi sanal ortamda

Geleneksel el sanatları teknikleri kullanılarak, Anadolu'nun her dönemine iz bırakan kadınların, kültürel zenginliği ve folklorik özellikleri yansıtarak kullandıkları başlıklardan esinlenerek hazırlandı.

Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren enstitünün tasarladığı koleksiyon, 12 parçadan oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan " Ege Bölgesi Kadın Başlıkları" sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda ziyarete açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır

Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor