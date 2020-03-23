Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gök: "Yeni tip koronavirüs saptanan personelimiz yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gök: 'Yeni tip koronavirüs saptanan personelimiz yok' - Son Dakika

Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gök: "Yeni tip koronavirüs saptanan personelimiz yok"

6 saat önce

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, İzmir'deki kan merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saplanan bir sağlık çalışanlarının bulunmadığını bildirdi.

Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gök:

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, İzmir'deki kan merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saplanan bir sağlık çalışanlarının bulunmadığını bildirdi.

Gökay, yaptığı açıklamada, kan merkezlerine bağlı, İzmir, Aydın, Manisa illerinde görev yapan tüm çalışanlarının her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Merkezlerindeki tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görev yaptığını vurgulayan Gökay, şunları kaydetti:

"İzmir Kan Merkezinde görev yapan bir doktorumuzu, gribal enfeksiyon tanısıyla ateşinin yükselmesi üzerine Bornova'da bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesine yönlendirdik. Yapılan muayene ve tahlillerin ardından arkadaşımızda yeni tip koronavirüs saptanmadı, yani arkadaşımızın tahlili negatif çıktı. Yeni tip koronavirüs saptanan personelimiz yok."

Kızılay, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:04 Kaynak: AA

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