Ege Bölgesi narenciyede 434 bin 116 ton rekolte bekliyor

Kış aylarının vazgeçilmezi, doğal vitamin deposu, Covid-19'un panzehiri narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi'ndeki rekoltesi yeni sezonda 434 bin 116 ton olarak tahmin edildi. Bölgede geçen sezondaki narenciye rekolte tahmini ise 442 bin 349 tondu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan Ege Bölgesi narenciye rekoltesine göre, portakal 206 bin 534 ton ile Ege Bölgesi'nde lider ürün olurken, geçen sezona göre portakal rekoltesi yüzde 22 geriledi. Mandalina rekoltesi 2019 rekoltesine göre yüzde 25'lik artışla 154 bin 245 ton öngörülürken, limon rekoltesi yüzde 5'lik artışla 67 bin 666 ton bekleniyor. Greyfurt rekoltesi ise 5 bin 205 ton tahmin edildi. Greyfurt rekoltesinde yüzde 19 düşüş söz konusu.

Pandemi narenciye ürünlerinin yıldızını parlatacak

Pandemi sürecinde içerdiği besin maddeleri, vitamin ve mineraller sebebiyle narenciye ürünlerinin öneminin giderek artırdığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ülkemizin uluslararası pazardaki yerini koruyup geliştirilebileceğinin altını çizdi. Türkiye'nin üretim potansiyelini korumak ve geliştirmek için üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret eden Uçak, "Narenciye üretiminde kalitenin artırılması için Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlılarla mücadelede üreticiye verilen destekler bütçe olanakları çerçevesinde artırılabilir. Pandemi sürecinde narenciye ürünlerine olan talep daha da artacak. 2019 yılında 755 milyon dolar olan narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolara kolaylıkla ulaşabiliriz. Bunun için ürün kalitesinin artması kilit öneme sahip" diye konuştu.

Türkiye'nin portakal üretiminde dünya 9.'su, mandalina üretiminde dünya 3.'sü, limonda ise dünya 6.'sı olduğunu anlatan Uçak, greyfurt üretiminde de 7. sırada yer alındığını ve ihracatta sürekliliğin sağlanabilmesi için üretimin devamlılığının olması gerektiğinin altını çizdi.

Narenciyede aslan payı Muğla'nın

Ege Bölgesi'nde İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir illerinde yapılan narenciye rekolte çalışmasına göre 2020 yılı Ege Bölgesi narenciye rekoltesinde aslan payını 260 bin 372 tonla Muğla aldı. Muğla'yı 108 bin 786 tonluk narenciye üretimiyle İzmir takip ederken, Aydın'ın 2020 yılı narenciye rekoltesi 57 bin 807 ton olarak öngörüldü. Balıkesir'in narenciye rekoltesi ise 7 bin 201 ton olarak tahmin edildi. Muğla; 170 bin 987 ton portakal, 66 bin 412 ton limon, 18 bin 68 ton mandalina ve 4 bin 770 ton greyfurt rekoltesi bekliyor. İzmir'in narenciye rekoltesinde 108 bin 234 ton ile mandalina dominant ürün olurken, Aydın da 34 bin 932 ton portakal ve 21 bin 61 ton mandalina hasat edecek. Balıkesir'de ise mandalina 6 bin 882 tonluk rekolteyle öne çıkan ürün oldu.

İhracatın yıldızı mandalina, lider Rusya

Türkiye, 2019 yılında narenciye ihracatından 755 milyon dolar döviz kazanırken, mandalina 347 milyon dolarlık döviz getirisinde öne çıktı. Limon ihracatından 245 milyon doları hanesine yazdıran Türkiye'nin portakal ihracatı 92 milyon dolar, greyfurt ihracatı ise 72 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu 313 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci sırada yer alırken, Ukrayna 90 milyon dolarlık Türk narenciye ürünleri tercih etti. Türk ihracatçılarının güçlü pazarlarından Irak'a yaptığı narenciye ihracatı 2019 yılında 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihraç ettiği ülke sayısı ise 77 oldu. - İZMİR