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Ege Bölgesi'nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Aydın'da düzenlendi

7 saat önce

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliği ile Ege Bölgesi'nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Aydın'da düzenlendi, System.String[]

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliği ile Ege Bölgesi'nde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri ile Aydın'dan ve Ege Bölgesi'nin farklı şehirlerinden bir çok öğretmenin katıldığı çalıştay, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek'in, Milli Eğitim Bakan Danışman Turgay Öntaş'ın ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un açılış konuşmaları ile başladı.


Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Doç. Dr. Esin Acar, Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar, Doç. Dr. Ersen Yazıcı, Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Göktaş, Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Elitok Kesici, Dr. Öğrt. Üyesi Ceyhun Servi, Eğt. Uzm. Ayhan Korkmaz'ın konuşmaları ile 'Ege Bölgesinde Eğitimde Farklılıkların Azaltılması Çalıştayı' gerçekleştirildi.


Çalıştaydan sonra 5 grup halinde gerçekleştirilen çalışmalarda bölgede akademik başarı farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimde sektör işbirliği, 21. yüzyıl becerileri ve oyun tabanlı eğitimin geliştirilmesi, eğitimde yeni yaklaşımlar, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişim ve becerilerinin arttırılması özel gereksinimi olan çocuklar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.


Çalıştay teşekkür konuşmaları ve plaket takdimleri ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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