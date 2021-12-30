Ege Bölgesi'nde kan ihtiyacı için "İzmir Sana Kanım Feda" protokolü imzalandı - Son Dakika

Ege Bölgesi'nin kan ihtiyacının karşılanması amacıyla "İzmir Sana Kanım Feda" kan bağış kampanyası projesi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kızılay Şube Başkanlığı ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, hazırlanan protokolü, İzmir Valiliği himayesinde Vali Yavuz Selim Köşger imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, kan bağışının halk sağlığının yanında toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Kan bağışıyla vatandaşlarımız hem başka insanların yaşamlarını sürdürmelerine vesile olacak, hem de yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi milletimizde ziyadesiyle bulunan güzel hasletlerimiz açığa çıkacaktır. Kendi canından, kanından başkalarına bağış yapmayı çok kıymetli ve takdire şayan bir davranış olarak değerlendiriyorum. İzmirli hemşehrilerimizi, gençlerimizi, kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya ve sağlık durumları elverdiği ölçüde düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyorum."

Okullarda gerekli bilince erişen öğrencilerin ailelerini de bilinçlendireceğini kaydeden Köşger, böylelikle toplum genelinde yaygın bir duyarlılık sağlanacağına inandığını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise öğrenci, öğretmen ve velilerde kan bağışı bilinci oluşturmayı istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş da protokol sayesinde özellikle kan sıkıntısı çekilen kış aylarında yeterli kan stokunun oluşmasına katkı sağlanacağını kaydetti.