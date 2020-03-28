Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyası ve yağışlı havanın da etkisiyle sokak ile meydanlar boşaldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde devriye gezerek, dışarı çıkan yaşlıları uyarıyor.

Vatandaşların piknik için tercih ettiği İncilipınar ve Çamlık parkları ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Yürüyüş Yolu'nun sakin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen düzenlemeler hakkında bilgi veriyor.

Şehir içinde faaliyet gösteren dolmuş ve otobüslerde ise sosyal mesafe kuralına uyuluyor.