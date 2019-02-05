Son Dakika Haberleri: Ege Bölgesi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Ege Bölgesi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

1 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ege Bölgesi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor, System.String[]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa, zaman zaman 80 km/sa) eseceğinin tahmin edildiği bilgisini paylaşarak uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

Ege, Güncel
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