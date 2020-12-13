Ege Bölgesi'nde sağanak etkili oldu - Son Dakika

Beklenen yağmurlar geldi. Ege bölgesinde sağanak etkili oldu. Aydın'da iki gündür devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuşadası'nda bazı mahallelerde zemin katlardaki evleri su bastı. Vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu. Söke Yenidoğan Mahallesi'nde de bir dere taştı. Taşma sonucu Söke- Milas karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, Seyir halindeki bir tır sel sularının getirdiği çamura saplandı. Karayolları ekipleri trafiğe kapanan yola iş makineleriyle müdahale etti. Yolda biriken çamurlar kepçelerle temizlendi. Meteoroloji genel müdürlüğü Antalya için ise turuncu alarm verdi. Kuvvetli sağanak ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum

uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından vatandaşlar da tedbir almaya başladı.. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar araçlarını kilim, battaniye ve brandalarla kapladı.

Muğla'da da yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. Marmaris'te denizin bir kısmı kahverengiye büründü. Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde ilçeye saatte 21 kilogram yağış düştü. Yağmurun Pazartesi gününe kadar devam edeceği rüzgarın hızının yer yer artacağı tahmin ediliyor.

-İHA-