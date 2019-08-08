Son Dakika Haberleri: Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi
Son Dakika Dünya Haber

Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi

1 saat önce

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege Bölgesi'nde art arda yaşanan depremleri Euronews Türkçe servisine değerlendirdi. "Güncellenen 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Denizli'de tehlike azalmıştı"

Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi, System.String[]
Ege Bölgesi'nde önce İzmir'de ardından da Denizli'de art arda yaşanan depremler panik yaşattı. Can kaybı kaydedilmedi ancak yer hareketliliğinin sürmesi bölge halkında endişeye neden oluyor.

Bölge fay hattı karakteristiğinin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Özmen, meydana gelen depremlerin öncü ya da artçı olarak nitelendirmenin an itibariyle mümkün olmadığını da ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Euronews, Denizli, Ege, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu
Depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor FIFA'nın çağrısına İran'dan sert tepki! Kararı açıkladılar Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]