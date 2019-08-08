Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi
1 saat önce
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege Bölgesi'nde art arda yaşanan depremleri Euronews Türkçe servisine değerlendirdi. "Güncellenen 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre Denizli'de tehlike azalmıştı"
Ege
Bölgesi'nde önce İzmir
'de ardından da Denizli
'de art arda yaşanan depremler panik yaşattı. Can kaybı kaydedilmedi ancak yer hareketliliğinin sürmesi bölge halkında endişeye neden oluyor.
Bölge fay hattı karakteristiğinin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Özmen, meydana gelen depremlerin öncü ya da artçı olarak nitelendirmenin an itibariyle mümkün olmadığını da ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58
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