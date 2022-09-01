İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'da adli yıl açılış törenleri yapıldı - Son Dakika
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İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'da adli yıl açılış törenleri yapıldı

01.09.2022 13:25
İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'da adli yıl açılış törenleri yapıldı

Ege Bölgesi'ndeki adliyelerde 2022-2023 Adli Yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ege Bölgesi'ndeki adliyelerde 2022-2023 Adli Yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Adliyesi önünde yapılan törende Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, yaptığı konuşmada adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin yeni adli yılını kutladığını belirtti.

Adli yılın açılışında sorunların dile getirildiğini, çözüme giden yolda empatinin çok önemli olduğunu kaydeden Öztürk, "'Biz avukat olsaydık ne düşünürdük, ne yapardık' veya avukat arkadaşlar için de 'biz hakim, savcı olsaydık ne yapardık' diye düşünelim. Birbirimizi anlamaya çalışalım. Yargının temel unsurlarıyız. Birbirimizden ayrımız yok. Birlikte çalışacağız ve bu adaletin tecellisini sağlamak da en büyük görevimiz olacak." dedi.

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur da geçmişe bakıldığında yargısal faaliyet olarak çok fazla gelişme kat ettiklerini belirterek, "İzmir Adliyesi özel bir adliye. Burada çalışmak bir ayrıcalık. Çelenk koyarken Atatürk büstü altında yazan söz, 'Hak, her türlü kuvvetin üstündedir'. Bu mottoyu aklımıza yazarak bu düsturla görev yapalım." ifadelerini kullandı.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de konuşmasında avukatların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Denizli'deki tören

Denizli Adliyesi önündeki törende ise Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Körpınar ve Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, konuşmasında yeni adli yılın tüm yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Hakim ve savcı olmanın hiç kolay olmadığını, sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Bölükbaşı, "Hiç kolay bir iş yükü altında değiliz. Binlerce dosyaya bakan hakim ve savcı meslektaşlarımız var. Bunlar bahane değil, tabii ki bunları çözmesi gereken yine bu devlet. Bu çözüm yöntemlerini de bulacaklar ve çözülecek. Biz hakim ve savcı olarak çok beklenti içine girmeyiz, istemeyiz de." diye konuştu.

Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

"Vicdan sahibi hukukçular adaletin en büyük güvencesidir"

Manisa'da da Adalet Sarayı Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yılmaz, tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler kuran Türk milletinin, adaleti tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti de bu temel üzerine inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adalette vardır' sözü cumhuriyetin inşa edildiği anlayışın özetidir. Ülkemizin birliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi için tertemiz, vicdan sahibi hukukçular adaletin en büyük güvencesidir." dedi.

Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona da adli yılın açılışının kendileri için önemli bir gün olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bağımsız, güçlü ve adil bir yargının tesisi hepimiz için güvencedir. Eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkların söylenmesi ve düzeltilmesi hakim-savcı-avukat üçlüsündeki her bir unsurun ve nihayette hepimizin görevi ve sorumluluğudur."

Törene Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törende ise Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat, Aydın İdare Mahkemesi Başkanı Kadri Ergün ve Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende Eker, Kürşat ve Yetişkin günün önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Denizli, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa'da adli yıl açılış törenleri yapıldı - Son Dakika

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