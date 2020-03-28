Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri

20 dakika önce

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması kararının ardından saat 17.00'den itibaren İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) seferler durduruldu.

Yasak başlamadan önceki otobüslerin çıkışına izin verildi. Yasak başlamasına rağmen terminale gelenler "İzmir Valiliği Seyahat İzin Kurulu"ndan izin aldıktan sonra planlanacak sefere göre seyahat yapabilecek.

Çocuklarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmeyi planladığını kaydeden Firdevs Cihan, "Evime dönüyorum ama dönüş sağlayamıyorum. Çocuklarımı almaya gitmiştim Edremit'e, İzmir'e geldim, İzmir'de kaldım." dedi.

Aydın

Aydın'daki otobüs terminalinde de saat 17.00'den itibaren seferler durduruldu. Birçok firmanın yazıhanesini kapattığı terminalde Seyahat İzin Kurulu ile Sağlık Kurulu açıldı.

Otogar Müdürü Serkan Seyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kurullara başvurularının alınmaya başlandığını söyledi.

Kurulda kayıtlar alındıktan sonra seyahat edecek vatandaşlara gerekli bilgiler verileceğini belirten Seyrek, vatandaşların zorunlu hallerde seyahat edebileceğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkışlarında ateş ölçer cihazlarla yolcuların sağlık durumunu kontrol ediyor.

Trafik ekipleri, valiliğin aldığı karardan önce yoluna devam otobüsleri de denetliyor. Kapasitelerinin yarısından fazla yolcu alan otobüslerin ise yolcu sayısını belirlenen kurala göre düzenledikten sonra geçişlerine izin veriliyor. Kontrol noktalarında Özel Harekat Polisleri de hazır bulunuyor.

Denizli

Otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla durdurulduğu Denizli'de ilçe otogarından yapılan seferlerde ise sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Trafik polisleri de ilçe araçlarını durdurarak denetimlerini sürdürüyor.


Otogarda görevli Ahmet Çokiyi de Kovid-19 nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.


Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş, Denizli'de Kayseri'ye gitmek için otobüs bileti aldığını ancak seferlerin durdurulmasının ardından garajda mahsur kaldığını söyledi.


Yasemin Tekin de hasta ziyareti için kente geldiğini ve dönüş için garaja geldiğinde otobüsün olmadığını görünce şaşırdığını anlattı.

Uşak

Uşak Otogarında da seferlerin tamamı durduruldu. Terminale sadece şehir dışından gelip yolcu alan az sayıda firmanın otobüsleri uğruyor.

Saat 17: 00 itibariyle bileti olan ve yolculuğa çıkacak olan vatandaşlar ise ilk olarak terminalde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurdu.

Ateş ölçümü yapılan vatandaşların, otobüs seyahat izin belgelerini aldıktan sonra yolculuk yapmalarına izin verildi.

Öte yandan kente gelen yolcular ise şehiriçi servis araçlarını kullanamadı.

Manisa

Otobüs seferlerinin durdurulduğu Manisa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sakinlik gözleniyor.

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlama kararı alınmadan önce biletini almış yolcular, terminal girişinde ateş ölçümünün ardından saat 17: 00 öncesi hareket edecek otobüslerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 15 gün önce yaşlı anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul'dan Manisa'ya geldiğini belirten Nilüfer Gümüş, biletini çok uzun süre önce aldığı için sefer kısıtlanmasından etkilenmediğini, 17: 00'den önce İstanbul'a doğru yola çıkacağını söyledi.


Kentten ayrılan otobüsleri denetleyen trafik polisleri de yolcuları, otobüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı         
15:48
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 19:34:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]