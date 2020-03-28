Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Manisa

Otobüs seferlerinin durdurulduğu Manisa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sakinlik gözleniyor.

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlama kararı alınmadan önce biletini almış yolcular, terminal girişinde ateş ölçümünün ardından saat 17: 00 öncesi hareket edecek otobüslerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 15 gün önce yaşlı anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul'dan Manisa'ya geldiğini belirten Nilüfer Gümüş, biletini çok uzun süre önce aldığı için sefer kısıtlanmasından etkilenmediğini, 17: 00'den önce İstanbul'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Kentten ayrılan otobüsleri denetleyen trafik polisleri de yolcuları, otobüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.