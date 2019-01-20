Ege Bölgesi'nden 149 Ülkeye Hububat İhracı

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Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı

Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz